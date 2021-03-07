В России сообщили о предстоящих совместных учениях с Белоруссией

Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии проведут совместные учения в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, учения пройдут на территории двух стран: на полигоне «Поливно» в Ульяновской области и на полигоне Осиповичский в Минской области.

На российской территории учения должны состоятся с 9 по 20 марта. Предполагается, что в них будет задействовано более 400 российских военнослужащих и около 100 единиц боевой и спецтехники, а от белорусской стороны — более 80 военнослужащих, передает Минобороны. Также в учениях будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ.

В Белоруссии тактические учения пройдут с 15 по 27 марта. «В учениях примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО Вооруженных сил Белоруссии — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники», — говорится в сообщении российского ведомства.