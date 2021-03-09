В Москве автомобиль пробил стену многоэтажного паркинга

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 17:24
Юлия Савичева оценила шансы на победу певицы Manizha в «Евровидении» Общество, 17:30 Нарышкин заявил о недовольстве США правящей партией Грузии Политика, 17:28 «Мумий Тролль» выпустил социальный ролик про ВИЧ «Не целуясь» Стиль, 17:27 Программа для отстающих: что даст точечная поддержка бедных регионов? Дискуссионный клуб, 17:11 СМИ узнали о намерении Японии провести Олимпиаду без иностранных зрителей Спорт, 17:08 «Не стоит обольщаться». Как сжигание Ethereum отразится на его котировках Крипто, 17:05 Audi рассказала о салоне нового кроссовера Q4 e-tron Авто, 17:01 10 самых дорогих конкурсов «Евровидение» Общество, 16:55  Гозман обвинил ведущего RT Красовского в «соучастии» в прослушке телефона Общество, 16:52 В Турции вынесли приговор по делу об убийстве посла России Политика, 16:47 В Подмосковье предложили сделать рассрочку за оплату ЖКХ в трех городах Общество, 16:42 Махачев поднялся на три строчки рейтинга после победы на UFC 259 Спорт, 16:40 Романцева выписали из больницы после операции на сердце Спорт, 16:35 Главу Минздрава Австралии госпитализировали с подозрением на COVID-19 Общество, 16:34
Город ,  
0 

В Москве автомобиль пробил стену многоэтажного паркинга

Video

На юге столицы водитель за рулем машины Porsche не справился с управлением и влетел в стену многоэтажного паркинга, пробив ее насквозь. Об этом сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и агентство «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

«Водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и пробил стенку многоэтажного паркинга, предположительно, на уровне четвертого этажа. Пострадавших в результате происшествия нет», — указал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что инцидент произошел по адресу: улица Корабельная, дом 6А, стр. 1. «Москва 24» уточняет, что авария случилась на паркинге ЖК «Ривер Парк».

«В 10 утра поступала заявка о происшествии по адресу: ул. Корабельная д. 6 а. Однако на месте сотрудники МЧС не привлекались», — заявили РБК в московском главке МЧС.

Читайте на РБК Pro
Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами

По информации РЕН ТВ, машина принадлежит бывшему игроку хоккейного клуба «Нефтехимик» Денису Казионову. РБК направил запрос в пресс-службу ХК «Нефтехимик».

Автомобиль выпал со второго этажа парковки на «Горбушке» в Москве
Общество
Фото:citysvidetel / VK

Осенью 2018 года автомобиль Mercedes пробил ограждение в паркинге в бизнес-центре «Горбушкин двор» на западе Москвы и упал со второго этажа. За рулем был сотрудник автомойки ТЦ, который перепутал педали газа и тормоза. Водитель в происшествии выжил.

Porsche Москва новости
Материалы по теме
Автомобиль выпал со второго этажа парковки на «Горбушке» в Москве
Общество
Пожарные потушили загоревшийся в тоннеле в Москве автомобиль
Общество
В центре Москвы на Котельнической набережной сгорел автомобиль
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter