В Москве автомобиль пробил стену многоэтажного паркинга

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На юге столицы водитель за рулем машины Porsche не справился с управлением и влетел в стену многоэтажного паркинга, пробив ее насквозь. Об этом сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и агентство «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.

«Водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и пробил стенку многоэтажного паркинга, предположительно, на уровне четвертого этажа. Пострадавших в результате происшествия нет», — указал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что инцидент произошел по адресу: улица Корабельная, дом 6А, стр. 1. «Москва 24» уточняет, что авария случилась на паркинге ЖК «Ривер Парк».