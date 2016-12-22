Автомобиль выпал со второго этажа парковки на «Горбушке» в Москве

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СМИ сообщили о планах Турции провести обыск в саудовском консульстве

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Курс евро на 16 октября

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Курс доллара на 16 октября

USD ЦБ: 65,75 (-0,22)

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