Автомобиль выпал со второго этажа парковки на «Горбушке» в Москве

Автомобиль, который двигался по многоуровневой парковке в бизнес-центре «Горбушкин двор» на западе Москвы, пробил ограждение и упал со второго этажа. Об этом РБК сообщили в службе безопасности БЦ «Горбушкин двор».
«Машина Mercedes пробила ограждение парковки второго этажа и упала на первый этаж. За рулем находился не хозяин машины, а сотрудник мойки. Он живой, его осматривают сотрудники скорой помощи», — рассказали в организации.
По предварительной информации, сотрудник автомойки перепутал педали газа и тормоза, в результате чего вылетел вместе с автомобилем за ограждение, получил ушиб и повредил ногу. На месте происшествия работает полиция, скорая помощь, пожарные и МЧС.
Других пострадавших в ходе инцидента нет, заверили в пресс-службе.
На видеокадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как на земле колесами вверх лежит серебристый легковой автомобиль. В столичном управлении ГИБДД телеканалу уточнили, что по факту инцидента проводится проверка. О причинах случившегося пока неизвестно.