Главу Минздрава Австралии госпитализировали с подозрением на COVID-19

Грег Хант (Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС)

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант попал в больницу с подозрением на COVID-19, передает местное издание ABC со ссылкой на сообщение министерства.

В минувшие выходные Хант сделал прививку британским препаратом AstraZeneca. В Минздраве сообщили, что, по предварительным данным, его заболевание не связано с вакцинацией.

В больнице Хант пробудет как минимум ночь, чтобы пройти обследование.

Согласно данным австралийского Минздрава, к 9 марта в стране зафиксирован 29 061 случай заражения, 909 — с летальным исходом. Активных случаев заболевания за последние сутки выявлено 110, тестирование на COVID-19 за последние 24 часа прошли 27 603 человека. Сейчас в стране зарегистрированы две вакцины от коронавируса — британская AstraZeneca и американская Pfizer.