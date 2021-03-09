В Минпросвещении исключили перенос учебного года из-за выборов в Госдуму

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Проведение выборов в Госдуму не повлияет на начало учебного года, он, как обычно, начнется 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

«Нет, начало учебного года — 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется», — сказал Кравцов.

Ранее Кравцов выразил надежду на то, что следующий учебный год начнется в очном режиме. Он пояснил, что в министерстве готовы к разной ситуации, однако надеются на лучшее.

Выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва пройдут в сентябре текущего года в единый день голосования (19 сентября) по смешанной избирательной системе. Предполагается, что из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу, еще 225 — по одномандатным округам.