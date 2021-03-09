Разработчик заявил об успешных испытаниях замены пистолету Макарова

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) «Рысь» (Фото: «Калашников»)

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) «Рысь», который по заданию Росгвардии создал концерн «Калашников», прошел государственные испытания, сообщили РБК в пресс-службе концерна. Пистолет рекомендовали к принятию на вооружение.

МПЛ предназначен для патронов 9х19 мм. Его разработка началась в 2017 году. Оружие ориентировано на выполнение спецзадач. В специальной версии пистолета есть глушитель, который ставится на съемный удлиненный ствол.

На пистолете можно использовать разное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спусковые механизмы с режимом автоматической стрельбы.

Согласно описанию на сайте «Калашникова», общая длина нового пистолета — 220 мм, а длина ствола — 112 мм. Магазин вмещает в себя 16 патронов. Весит пистолет 800 граммов.