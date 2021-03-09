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Разработчик заявил об успешных испытаниях замены пистолету Макарова

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) «Рысь»
Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) «Рысь» (Фото: «Калашников»)

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) «Рысь», который по заданию Росгвардии создал концерн «Калашников», прошел государственные испытания, сообщили РБК в пресс-службе концерна. Пистолет рекомендовали к принятию на вооружение.

МПЛ предназначен для патронов 9х19 мм. Его разработка началась в 2017 году. Оружие ориентировано на выполнение спецзадач. В специальной версии пистолета есть глушитель, который ставится на съемный удлиненный ствол.

В «Калашникове» нашли замену пистолету Макарова
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Пистолет Лебедева от концерна &laquo;Калашников&raquo;

На пистолете можно использовать разное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спусковые механизмы с режимом автоматической стрельбы.

Согласно описанию на сайте «Калашникова», общая длина нового пистолета — 220 мм, а длина ствола — 112 мм. Магазин вмещает в себя 16 патронов. Весит пистолет 800 граммов.

В концерне отмечают, что на заседание государственной комиссии, которая проводила испытания, пригласили представителей Министерства обороны, Федеральной службы охраны и МВД. Гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов выразил надежду, что, хотя пистолет и ориентирован на использование в первую очередь Росгвардией, он заинтересует и другие ведомства.

Ранее, в начале февраля, Тарасов сообщал, что госиспытания для МВД прошел компактный пистолет Лебедева. О начале разработке этого оружия в «Калашникове» заявляли в 2017 году. По словам Тарасова, новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.

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