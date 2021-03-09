Власти Армении приостановили мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране
В Армении власти приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг, посчитав ее работу проблематичной для страны. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.
«Общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичным для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг», — рассказала Нагдалян (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь добавила, что о решении Армении были уведомлены постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ.
По данным «Sputnik-Армения», Кларк-Хаттинг покинула страну. Также агентство ссылается на Telegram-канал Mediaport, который утверждает, что представитель ЮНИСЕФ занималась шпионажем в пользу Азербайджана и Великобритании, в связи с чем власти Армении объявили ее persona non grata.