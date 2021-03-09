Власти Армении приостановили мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране

Кларк-Хаттинг стала представителем ЮНИСЕФ в Армении в июле 2020 года. До этого она была представителем в Малайзии.

ЮНИСЕФ — международная организация, действующая под эгидой ООН, занимающаяся вопросами детей и материнства. Основные цели организации — снижение смертности и рост уровня образования среди детей.