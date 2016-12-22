В отеле Бишкека отравились более 40 волонтеров ЮНИСЕФ

Более 40 волонтеров детского фонда ООН ЮНИСЕФ получили пищевое отравление в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 августа. По данным ЮНИСЕФ, 42 участника тренинга обратились за медицинской помощью в инфекционную больницу. Двое из них были госпитализированы. После инцидента тренинг был завершен.

«Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Киргизии уточняет, что волонтеры отравились в отеле «Ак-Кеме» в Бишкеке.

31 марта на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке, по последним данным, отравились более 230 человек. Большинство из них были госпитализированы. Одна из пострадавших была доставлена в реанимацию. Центр госсанэпиднадзора Бишкека провел внеплановую проверку в ресторане, заведение закрыли.