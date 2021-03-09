В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

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Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае — с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

В связи с праздниками первые две рабочие недели в мае станут четырехдневными.

Также в ведомстве сообщили, что в летние месяцы ожидается одна короткая рабочая неделя, которая связана с празднованием Дня России — 12 июня. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.