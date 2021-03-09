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В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае — с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

В связи с праздниками первые две рабочие недели в мае станут четырехдневными.

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Также в ведомстве сообщили, что в летние месяцы ожидается одна короткая рабочая неделя, которая связана с празднованием Дня России — 12 июня. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Осенью россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября — выходными.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря, добавили в Роструде.

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Ранее в Министерстве труда сообщали, что в соответствии с поручением президента Владимира Путина были разработаны поправки в Трудовой кодекс, которые позволят в 2021 году сделать 31 декабря нерабочим днем. Отмечалось, что на него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье.

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