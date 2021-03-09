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Общество ,  
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Число погибших при взрывах в Экваториальной Гвинее возросло до 98

Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98, пострадали не менее 615 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Уточняется, что 316 пострадавших были выписаны из медучреждений, еще 299 находятся в различных больницах города Бата.

Серия взрывов на военной базе Нкоатама в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате произошла днем 7 марта. Сначала сообщалось, что погибли не менее 20 человек и еще более 400 пострадали. Reuters передавал, что в районе взрыва сорвало крыши со всех зданий, у большинства из них обрушились стены.

При взрывах на базе в Экваториальной Гвинее пострадали более 400 человек
Общество
Фото:ahoraeg.com


Президент страны Теодоро Обианг Нгема заявил, что причиной взрывов на военной базе стала халатность служащих, ответственных за хранение боеприпасов, динамита и другой взрывчатки. По его словам, пожар начался с соседних ферм.

Министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ангуэ назвал ситуацию в Бате катастрофической и запросил международной помощи по дипломатическим каналам.

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