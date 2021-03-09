Представители Крыма заявили о попытках «удалить» их с совещания ОБСЕ

Председатель общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина заявила, что представители украинской делегации, принимающие участие в организованном ОБСЕ онлайн-совещании, потребовали удалить участников из Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Онлайн-совещание посвящено свободе СМИ и гендерному равенству, оно проходит 8-9 марта.

«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега — главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская — представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», — сказала Гридчина.

Она добавила, что позицию Украины поддержали представители США, Великобритании, Канады и некоторых стран Евросоюза.