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Представители Крыма заявили о попытках «удалить» их с совещания ОБСЕ

Председатель общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина заявила, что представители украинской делегации, принимающие участие в организованном ОБСЕ онлайн-совещании, потребовали удалить участников из Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Онлайн-совещание посвящено свободе СМИ и гендерному равенству, оно проходит 8-9 марта.

«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега — главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская — представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», — сказала Гридчина.

Она добавила, что позицию Украины поддержали представители США, Великобритании, Канады и некоторых стран Евросоюза.

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По словам Гридчиной, после выступления представителя Киева она официально запросила возможность для ответа, однако организаторы ей отказали.

В своем выступлении на совещании Гридчина говорила, что регулярно сталкивается с угрозами, которые исходят от пользователей из Украины.

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова. Украина и западные страны называют произошедшее аннексией. Москва в свою очередь утверждает, что процедура была проведена в рамках международного права и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

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