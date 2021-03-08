Кравчук раскрыл детали переговоров с Горбачевым и Ельциным про СССР

Борис Ельцин и Михаил Горбачёв (Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС)

Руководители союзных государств незадолго до подписания в 1991 году Беловежских соглашений рассматривали возможность сохранения СССР в качестве конфедерации. Об этом в интервью «Украина 24» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«[Первый президент России Борис] Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил — Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» — рассказал Кравчук.

По словам Кравчука, они поделились этой идеей с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Горбачев в ответ попросил привести ему пример конфедерации. «Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», — рассказал Кравчук.

Беловежские соглашения были заключены 8 декабря 1991 года между Белоруссией, Украиной и Россией как странами — учредителями СССР. Соглашение подписали высшие должностные лица трех союзных республик: Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук и Борис Ельцин соответственно. По итогам соглашения было образовано Содружество независимых государств (СНГ), а СССР перестал существовать.