Попова и Голикова вошли в тройку лидеров медиарейтинга российских женщин
Компания «Медиалогия» к Международному женскому дню подготовила медиарейтинг российских женщин за 2020 год.
Первое место рейтинга заняла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее медиаиндекс составил 2 233 058 (этот индекс учитывает цитируемость, позитивность или негативность сообщений о персоне, объем и посещаемость сообщения). На втором месте оказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова с медиарейтингом 2 062 925. На третьем месте — вице-премьер Татьяна Голикова с медиарейтингом 1 840 453.
В рейтинг также попали телеведущая Ольга Бузова (808 517, восьмое место), Народная артистка СССР Алла Пугачева (808 517, девятое место), телеведущая Ксения Собчак (637 332, 11-е место), фигуристка Алина Загитова (698 873, десятое место).
Исследование «Медиалогии» проводилось на основе базы российских СМИ в период с марта 2020 года по март 2021 года.