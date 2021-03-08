Попова и Голикова вошли в тройку лидеров медиарейтинга российских женщин

Ранее ВЦИОМ в преддверии 8 Марта опубликовал результаты опроса, которые показали, что россияне считают настоящей женщиной Аллу Пугачеву. Также в тройке лидеров оказались Народная артистка СССР София Ротару и председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

Среди самых важных качеств, которые россияне ценят в женщинах, были названы доброта, отзывчивость и умение сочувствовать (27%), красота и привлекательность (20%) и интеллект, ум и образованность (19%).