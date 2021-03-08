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Попова и Голикова вошли в тройку лидеров медиарейтинга российских женщин

Анна Попова и Татьяна Голикова
Анна Попова и Татьяна Голикова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Компания «Медиалогия» к Международному женскому дню подготовила медиарейтинг российских женщин за 2020 год.

Первое место рейтинга заняла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее медиаиндекс составил 2 233 058 (этот индекс учитывает цитируемость, позитивность или негативность сообщений о персоне, объем и посещаемость сообщения). На втором месте оказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова с медиарейтингом 2 062 925. На третьем месте — вице-премьер Татьяна Голикова с медиарейтингом 1 840 453.

В рейтинг также попали телеведущая Ольга Бузова (808 517, восьмое место), Народная артистка СССР Алла Пугачева (808 517, девятое место), телеведущая Ксения Собчак (637 332, 11-е место), фигуристка Алина Загитова (698 873, десятое место).

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Фотогалерея 

Исследование «Медиалогии» проводилось на основе базы российских СМИ в период с марта 2020 года по март 2021 года.

Ранее ВЦИОМ в преддверии 8 Марта опубликовал результаты опроса, которые показали, что россияне считают настоящей женщиной Аллу Пугачеву. Также в тройке лидеров оказались Народная артистка СССР София Ротару и председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

Среди самых важных качеств, которые россияне ценят в женщинах, были названы доброта, отзывчивость и умение сочувствовать (27%), красота и привлекательность (20%) и интеллект, ум и образованность (19%).

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