Бастрыкин поручил передать СК дело о ДТП с семью погибшими под Самарой

Фото: МВД России по Самарской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать следователям СК возбужденное полицией дело о гибели семи человек в ДТП с грузовиком в Самарской области.

«[Бастрыкин] поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее 8 марта стало известно, что грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen столкнулись на 8 км автодороги «Самара — Тольятти» в районе населенного пункта Курумоч. В результате ДТП погибли семь человек, включая несовершеннолетнего.

Полиция возбудила дело по ч. 5 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц».

«В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в СУ СКР по Самарской области», — пояснил представитель региональной прокуратуры «Интерфаксу».