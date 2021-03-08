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В Брюсселе ввели патрули для борьбы с домогательствами

Фото: zpz_polbru / Twitter
Фото: zpz_polbru / Twitter

В Брюсселе полицейские приступили к патрулированию общественных мест для пресечения домогательств к женщинам. Об этом сообщил бургомистр Филипп Клоз в Twitter.

«Теперь полицейские в штатском будут присутствовать на улицах для выявления случаев преследования», — написал он.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн также ретвитнул сообщение полиции города о начале борьбы с уличными домогательствами. «В ближайшие недели мы выйдем на улицы в штатском, чтобы ловить преступников с поличным», — отметили в полиции.

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Местное издание DH.be напомнило, что подобная инициатива изначально была запущена полицией города Льеж. После этого ее перенял город Намюр.

В Брюсселе этот проект стартовал за день до Международного женского дня — 7 марта. Его поддержала местная полиция, прокуратура и министр юстиции Винсент Ван Квикенборн, отмечает газета.

Брюссель Бельгия патруль домогательства
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