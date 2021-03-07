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СК завел дело по факту гибели людей при пожаре в Уфе

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:СК РФ
Фото: МЧС России

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Уфе, в результате которого погибли три человека, в том числе 12-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления СК Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным следствия, пожар произошел 7 марта около 2:00 (0:00 мск) в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Ферина в Уфе. О причинах возгорания не сообщается. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, отметили в СК.

По фактам произошедшего проверку проводит также региональная прокуратура. «Прокуратура проверит исполнение законодательства управляющей компанией и органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», — сказали в пресс-службе ведомства.

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Кроме того, в прокураторе сообщили о пострадавших в результате пожара, их число не называется. По данным местного МЧС, с места происшествия были эвакуированы 150 человек, в том числе 46 детей.

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