СК завел дело по факту гибели людей при пожаре в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Уфе, в результате которого погибли три человека, в том числе 12-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления СК Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, пожар произошел 7 марта около 2:00 (0:00 мск) в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Ферина в Уфе. О причинах возгорания не сообщается. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, отметили в СК.