Военные предложили россиянкам в честь 8 марта сдать бывших в армию

Военный комиссариат Ленинградской области поздравил россиянок с Международным женским днем и предложил им в качестве подарка поделиться контактами своих бывших, чтобы тех забрали в армию. Об этом сообщил полковник Хромов, его обращение опубликовано в Instagram администрации региона.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сказал он.

Полковник пожелал женщинам, чтобы рядом с ними всегда были подлинные защитники, которые смогут уберечь не только родину, но и их самих.

Ранее представительниц прекрасного пола поздравили с праздником с борта МКС российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Они пожелали россиянкам приятных сюрпризов и семейного тепла, любви и внимания от близких. «Вы делаете наш мир лучше и добрее», — отметили космонавты.