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Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление с Международным женским днем с околоземной орбиты. Запись опубликована на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с началом весны и пожелали, чтобы все дни их жизни были наполнены радостью, приятными сюрпризами и семейным теплом. «Вы делаете наш мир лучше и добрее. Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких», — говорится в поздравлении.

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
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Россиянок также поздравил с 8 марта президент России Владимир Путин. Он отметил, что эта дата помогает создать особое настроение и символизирует начало весны. Глава государства выразил признательность женщинам за то, что они заботятся о близких и поддерживают домашний уют. Кроме того, политик отдельно поблагодарил женщин-медицинских работников, которые помогают заболевшим COVID-19.

8 марта Международный женский день поздравление МКС
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