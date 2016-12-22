В Киеве развернули самый большой флаг Украины

В Киеве на левом берегу Днепра развернули самый большой флаг Украины. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что установлено полотно длиной 2700 м, каждые 100 м которого символизируют один год независимости Украины. После того как будет зафиксирован национальный рекорд, флаг разрежут на небольшие части и раздадут школам по всей стране.

На Украине 23 августа отмечается День государственного флага, а 24 августа — День независимости. В Киеве и многих украинских городах пройдут праздничные мероприятия по случаю 27-й годовщины независимости страны.

Президент США Дональд Трамп поздравил украинского лидера Петра Порошенко с праздником. Он подчеркнул рост украинской экономики, обратил внимание на украинское гражданское общество и вооруженные силы страны. «США всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ», — говорится в поздравлении Трампа.