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На северо-западе Москвы загорелся оборудованный под автосервис ангар

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На северо-западе Москвы на улице Зорге произошел пожар в ангаре, его удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по столице.

Пожар произошел по адресу: ул. Зорге, д. 3Г, стр. 1. По данным экстренных служб, загорелась часть реконструируемого ангара, оборудованного под автосервис. Площадь возгорания составила около 60 кв. м. Пожар потушили в 19:10 мск. Пострадавших нет.

Пожар в Калининском районе города Уфы

В середине февраля произошел крупный пожар в районе Царицыно на юге Москвы. Возгорание произошло по адресу: ул. Промышленная, д. 11 «А», стр. 1. Загорелось трехэтажное складское здание. Из-за высокой горючей нагрузки складируемых материалов огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.

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