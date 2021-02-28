Заразившуюся COVID-19 артистку Лядову перевели в реанимацию

Людмила Лядова (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой, заразившейся коронавирусом, ухудшилось, ее перевели в реанимацию. Об этом рассказала РБК помощница артистки Галина Горбенко.

«Состояние вчера вечером ухудшилось, перевели в реанимацию. Она в сознании, подключили «на кислород». Она не на ИВЛ. Возраст, безусловно, сказывается», — сказала Горбенко.

Ранее Горбенко сообщила РБК, что Лядову госпитализировали в терапевтическое отделение 52-й больницы По ее словам, у артистки была температура 38 градусов, однако затем ее удалось сбить.

ТАСС со ссылкой на представителя Лядовой Виталия Мирошникова передавал, что артистку госпитализировали с коронавирусной инфекцией и врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.