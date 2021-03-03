Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 00:52 США заявили о «подрывной роли» России в мире Политика, 00:28 В Донбассе украинский снайпер застрелил донецкого полицейского Общество, 00:26 США в пандемию потеряли звание лучшего работодателя для иностранцев Экономика, 00:01 Россия догнала Белоруссию по уровню продовольственной безопасности Бизнес, 00:00 Полиция сообщила детали расследования нападения c ножом на юге Швеции Общество, 03 мар, 23:50 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 03 мар, 23:49 SpaceX отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем Технологии и медиа, 03 мар, 23:36 Чехия после России попросила Китай поставить в страну вакцину от COVID-19 Политика, 03 мар, 23:23 Власти Москвы предупредили жителей о мокром снеге и сильном ветре Общество, 03 мар, 23:13 ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 03 мар, 23:02 Глава МИД Украины ответил премьеру Словакии на шутку про «Спутник V» Политика, 03 мар, 22:57 Тарасова призвала Косторную извиниться перед Тутберидзе на всю страну Спорт, 03 мар, 22:53 Жителям Алтая начали выдавать значки «Я привит от COVID-19» Общество, 03 мар, 22:52
Общество ,  
0 

Полиция сообщила детали расследования нападения c ножом на юге Швеции

Полиция изменила классификацию нападения в городе Ветланда на юге Швеции, в результате которого от рук вооруженного мужчины пострадали восемь человек. Об этом сообщила местный начальник полиции Малена Гранн, передает Göteborgs Posten.

Сначала полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство, но позже переквалифицировала его на терроризм. «В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать любые террористические мотивы, но на данный момент я не могу вдаваться в причины», — отметила Гранн.

При нападении мужчины с ножом в Швеции пострадали восемь человек
Общество
Фото:Mikael Sjoberg / Bloomberg

Она указала, что правоохранители ведут расследование вместе со службой государственной безопасности Швеции (СЭПО).

Полиция также сообщила, что пока нет оснований считать, что к инциденту могут быть причастны другие люди, помимо задержанного нападавшего. Начальник местной полиции Йонас Линделл сказал, что правоохранители пытаются выяснить, есть ли какая-та связь между жертвами или жертвами и преступником

В результате атак молодого человека с ножом пострадали восемь человек, нападения он совершил в пяти местах города на расстоянии несколько сотен метров друг от друга. Некоторые из жертв получили серьезные ранения, никто не погиб.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: новые правила налогообложения. Что необходимо знать рантье РБК Pro: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Как вернуть сотрудникам чувство собственной значимости Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему, он был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Его ранения не опасны для жизни. Злоумышленник ранее подозревался в мелком правонарушении.

Швеция нападение полиция
Материалы по теме
При нападении мужчины с ножом в Швеции пострадали восемь человек
Общество
На охранника консульства Украины в Петербурге напали с ножом
Общество
Неизвестный с ножами атаковал полицейских на юге Франции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter