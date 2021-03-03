Полиция сообщила детали расследования нападения c ножом на юге Швеции

Полиция изменила классификацию нападения в городе Ветланда на юге Швеции, в результате которого от рук вооруженного мужчины пострадали восемь человек. Об этом сообщила местный начальник полиции Малена Гранн, передает Göteborgs Posten.

Сначала полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство, но позже переквалифицировала его на терроризм. «В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать любые террористические мотивы, но на данный момент я не могу вдаваться в причины», — отметила Гранн.

Она указала, что правоохранители ведут расследование вместе со службой государственной безопасности Швеции (СЭПО).

Полиция также сообщила, что пока нет оснований считать, что к инциденту могут быть причастны другие люди, помимо задержанного нападавшего. Начальник местной полиции Йонас Линделл сказал, что правоохранители пытаются выяснить, есть ли какая-та связь между жертвами или жертвами и преступником