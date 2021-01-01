Власти ответили на сообщения о задержке рейса из Читы из-за губернатора

Александр Осипов (Фото: osipov_officialy / Instagram)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов дожидался вылета в Чару Каларского района из Читы вместе с другими пассажирами и отправился на одном борту с ними. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

Там добавили, что глава региона, как и другие жители, не смог вылететь в рабочую командировку в район по расписанию. «Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и другие специалисты правительства, которые направлялись в этот день в рабочую командировку в Каларский район, вместе с другими пассажирами более 2,5 часа ожидали вылета», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что из-за этого пришлось пересмотреть план поездки губернатора и сократить график его встреч.

В пресс-службе со ссылкой на данные аэропорта Кадала в Чите сообщили, что всего на 20 ноября было запланировано три рейса в Чару. Проблемы возникли из-за технической неисправности самолета, выполнявшего первый рейс, после чего начались сложности со своевременным вылетом других рейсов.