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Власти ответили на сообщения о задержке рейса из Читы из-за губернатора

Александр&nbsp;Осипов
Александр Осипов (Фото: osipov_officialy / Instagram)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов дожидался вылета в Чару Каларского района из Читы вместе с другими пассажирами и отправился на одном борту с ними. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

Там добавили, что глава региона, как и другие жители, не смог вылететь в рабочую командировку в район по расписанию. «Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и другие специалисты правительства, которые направлялись в этот день в рабочую командировку в Каларский район, вместе с другими пассажирами более 2,5 часа ожидали вылета», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что из-за этого пришлось пересмотреть план поездки губернатора и сократить график его встреч.

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Фото:Андрей Любимов / АГН «Москва»

В пресс-службе со ссылкой на данные аэропорта Кадала в Чите сообщили, что всего на 20 ноября было запланировано три рейса в Чару. Проблемы возникли из-за технической неисправности самолета, выполнявшего первый рейс, после чего начались сложности со своевременным вылетом других рейсов.

В результате в Читу пришлось отправить резервный борт из Иркутска, в связи с этим увеличилась задержка по времени вылета ежедневного рейса.

Ранее издание «Чита.Ру» со ссылкой на одного из пассажиров сообщило, что гражданам пришлось ждать резервный борт из Иркутска из-за губернатора, который полетел в Каларский район на «их самолете». В целом, по информации издания, 40 пассажирам ждать вылета пришлось четыре часа.

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В пресс-службе правительства региона пояснили, что в этот день Осипов действительно отправился в командировку. Согласно плану он должен был осмотреть дороги, объекты культурного наследия и образования, а также проверить работу центральной районной больницы во время пандемии.

Забайкальский край губернатор Александр Осипов новости
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