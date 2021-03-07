Кожемяко предложил намусорившему единороссу оплатить обустройство сквера

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, комментируя резонансную видеозапись, на которой видно, как член партии «Единая Россия» выкинул пустую канистру на улице во Владивостоке, предложил ему обустроить сквер за свои деньги. Об этом глава Приморья заявил во время субботника во Владивостоке.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, снятое на видеорегистратор автомобиля. На нем можно увидеть, как мужчина достает из своего стоящего на обочине Mercedes пустую канистру из-под масла, а затем выкидывает ее и уезжает.

«Мы знаем этого гражданина. Во-первых, это несовместимо с теми должностями, которые он занимал в партии. Второе — я думаю, что деятельность его в партии будет приостановлена», — заявил Кожемяко (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор добавил, что, судя по марке автомобиля, у мужчины нет проблем с доходами. «Думаю, самое лучшее будет для него, если он за свои деньги обустроит какой-то сквер, создаст сквер здесь и передаст его жителям города. Тогда это будет по-честному и нормально», — сказал он.

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