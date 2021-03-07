Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Минтруд разъяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек Общество, 03:38 МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича более 1,5 тыс. раз Политика, 03:00 В России вступил в силу запрет высаживать из транспорта детей без билета Общество, 02:25 Гидрометцентр предупредил о рекордных осадках в Москве перед 8 Марта Общество, 01:57 FT сообщила о росте спроса на более дорогой и крепкий алкоголь в пандемию Общество, 01:18 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 01:16 На трассе в Ленинградской области столкнулись 16 автомобилей Общество, 00:35 Греция продлила разрешение на въезд для 1000 россиян Общество, 06 мар, 23:56 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 06 мар, 23:53 Елизавета II впервые за время правления останется без личного самолета Общество, 06 мар, 23:22 Левандовский сделал хет-трик в матче против дортмундской «Боруссии» Спорт, 06 мар, 22:49 В Ярославской области произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами Общество, 06 мар, 22:49 РПЛ опубликовала календарь чемпионата России по футболу до конца сезона Спорт, 06 мар, 22:38 В МЧС сообщили об одном пострадавшем при аварии на трубопроводе в Югре Общество, 06 мар, 22:19
Общество ,  
0 

Минтруд разъяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек

С 7 марта в силу вступил закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд для включения сведений о полном рабочем стаже в электронные трудовые книжки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

В конце прошлого года завершился период, в ходе которого россияне могли решить — оставить «бумажные» трудовые на руках или перейти на электронные. Вне зависимости от решения работников отделы кадров все равно завели всем электронные дубликаты, однако в них содержатся сведения только с начала 2020 года, а весь предыдущий стаж остался в «бумажном» аналоге.

Вступивший в силу закон дал россиянам возможность обращаться в ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в «бумажных» версиях трудовых книжек.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter