Минтруд разъяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек

С 7 марта в силу вступил закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд для включения сведений о полном рабочем стаже в электронные трудовые книжки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

В конце прошлого года завершился период, в ходе которого россияне могли решить — оставить «бумажные» трудовые на руках или перейти на электронные. Вне зависимости от решения работников отделы кадров все равно завели всем электронные дубликаты, однако в них содержатся сведения только с начала 2020 года, а весь предыдущий стаж остался в «бумажном» аналоге.

Вступивший в силу закон дал россиянам возможность обращаться в ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в «бумажных» версиях трудовых книжек.

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