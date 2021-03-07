На трассе в Ленинградской области столкнулись 16 автомобилей

На федеральной трассе А-121 «Сортвала» в Ленинградской области произошло несколько ДТП с участием 16 транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Столкновения произошли вечером 6 марта на участке между 4 и 5 км дороги А-121 «Сортавала». Отмечается, что участниками нескольких ДТП стали 16 легковых автомобилей, которые двигались в одном направлении.

«Движение по трассе в сторону области затруднено. Образовался затор протяженностью около 4 км», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Информация о ДТП была передана в ГИБДД.