В МЧС сообщили об одном пострадавшем при аварии на трубопроводе в Югре

Пострадавший в результате аварии на нефтепроводе в Югре получил легкие травмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Он получил ожоги лица, шеи. От госпитализации отказался», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавший не является сотрудником «СибурТюменьГаза» — владельца продуктопровода, на котором произошла авария.

О том, что в результате пожара пострадал один человек, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По информации собеседника агентства, он получил ожоги лица и спины. В госпитализации он не нуждался. По данным портала 86.ru, пострадал снегоходчик.