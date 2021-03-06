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В МЧС сообщили об одном пострадавшем при аварии на трубопроводе в Югре

Пострадавший в результате аварии на нефтепроводе в Югре получил легкие травмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Он получил ожоги лица, шеи. От госпитализации отказался», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавший не является сотрудником «СибурТюменьГаза» — владельца продуктопровода, на котором произошла авария.

О том, что в результате пожара пострадал один человек, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По информации собеседника агентства, он получил ожоги лица и спины. В госпитализации он не нуждался. По данным портала 86.ru, пострадал снегоходчик.

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Возгорание возникло в акватории реки Обь недалеко от Нижневартовска. В Росприроднадзоре сообщали, что причиной стала авария на подводном трубопроводе. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники передавали, что площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.

Позже представитель АО «СибурТюменьГаз» уточнил, что инцидент произошел на подводном переходе через Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ.

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В компании заверили, что угрозы для населения и окружающей среды нет. По словам представителя «СибурТюменьГаза», участок пожара оперативно локализовали, и сейчас ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения.

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