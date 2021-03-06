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Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова

Валентин Курбатов
Валентин Курбатов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика и писателя Валентина Курбатова, скончавшегося в возрасте 81 года. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова — талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Курбатов многое сделал для изучения творчества российских писателей, а также вел большую общественную работу.

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Валентин Курбатов

О смерти Курбатова 6 марта сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Союза писателей Сергей Шаргунов. В свою очередь председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин уточнил в беседе с «Интерфаксом», что критик скончался в Пскове. По его словам, Курбатову стало плохо на улице.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года. В 1972 году он с отличием окончил факультет киноведения ВГИКа, шесть лет спустя был принят в Союз писателей. С 1997 года был академиком Академии российской словесности, несколько лет возглавлял псковское региональное отделение Союза писателей.

Он публиковался в различных журналах, писал книги о русских писателях, а также написал несколько предисловий к собраниям сочинений. Курбатов был членом жюри литературной премии «Ясная поляна» и премии «Национальный бестселлер». Помимо этого он входил в Президентский совет по культуре.

В 2016 году Курбатов был награжден орденом Дружбы за заслуги в области развития отечественной культуры и искусства, а в 2020-м удостоен Государственной премии в области литературы и искусства за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы.

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