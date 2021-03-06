Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова

Валентин Курбатов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика и писателя Валентина Курбатова, скончавшегося в возрасте 81 года. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова — талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Курбатов многое сделал для изучения творчества российских писателей, а также вел большую общественную работу.

О смерти Курбатова 6 марта сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Союза писателей Сергей Шаргунов. В свою очередь председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин уточнил в беседе с «Интерфаксом», что критик скончался в Пскове. По его словам, Курбатову стало плохо на улице.