Мишустин поручил разобраться с выплатами зарплат на шахте «Алексиевская»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал разобраться с проблемой выплаты зарплаты работникам шахты «Алексиевской» в Кузбассе, признанной банкротом в 2017 году. Об этом глава правительства заявил на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает ТАСС.

«Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем», — сказал Мишустин.

Премьер также поручил губернатору взять ситуацию под личный контроль, а также подключить к решению вопроса правоохранительные органы и ФНС. «Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура», — сказал он.

Цивилев сообщил, что долг по зарплате шахтеров составляет 200 млн руб. По его словам, большую часть сотрудников шахты уже трудоустроили, а саму «Алексиевскую» выставили на аукцион. «Цена уже уменьшилась до 6 млн руб. Новые торги объявлены с 8 марта этого года», — сказал он.