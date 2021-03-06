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Мишустин поручил разобраться с выплатами зарплат на шахте «Алексиевская»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал разобраться с проблемой выплаты зарплаты работникам шахты «Алексиевской» в Кузбассе, признанной банкротом в 2017 году. Об этом глава правительства заявил на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает ТАСС.

«Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем», — сказал Мишустин.

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Премьер также поручил губернатору взять ситуацию под личный контроль, а также подключить к решению вопроса правоохранительные органы и ФНС. «Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура», — сказал он.

Цивилев сообщил, что долг по зарплате шахтеров составляет 200 млн руб. По его словам, большую часть сотрудников шахты уже трудоустроили, а саму «Алексиевскую» выставили на аукцион. «Цена уже уменьшилась до 6 млн руб. Новые торги объявлены с 8 марта этого года», — сказал он.

Шахта «Алексиевская» была признана банкротом в 2017 году. С тех пор она находится в процедуре конкурсного производства. При этом предприятие продолжает угледобычу. Его основным кредитором является ООО «Углетранс». Ранее шахта входила в состав угольной компании «Заречная».

В июне 2019 года на шахте произошла авария, вышел из строя главный вентилятор. В момент ЧП там находились 95 человек. Всех горняков вывели на поверхность, пострадавших не было.

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