«Пулково» ответило на сравнение логотипа службы со словом «расквас»

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Логотип и слоган для сервиса «Упаковка багажа» (PACKBAG) в аэропорту Пулково были выбраны на основе предложений подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

«За идеями мы обратились к нашим пассажирам и пользователям социальных сетей. Среди них был проведен конкурс на предложение логотипа и слогана. В итоге услуга получила название PackBag и слоган «Сохраним важное!», — рассказали в аэропорту.

Фото: PulkovoLED / Youtube

Победил логотип, на котором изображены две руки. В компании объяснили, что он символизирует заботу сотрудников аэропорта о личных вещах пассажира.