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«Пулково» ответило на сравнение логотипа службы со словом «расквас»

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Логотип и слоган для сервиса «Упаковка багажа» (PACKBAG) в аэропорту Пулково были выбраны на основе предложений подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

«За идеями мы обратились к нашим пассажирам и пользователям социальных сетей. Среди них был проведен конкурс на предложение логотипа и слогана. В итоге услуга получила название PackBag и слоган «Сохраним важное!», — рассказали в аэропорту.

Фото: PulkovoLED / Youtube
Фото: PulkovoLED / Youtube

В Пулково сел вылетевший из Москвы лайнер с неисправностью
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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Победил логотип, на котором изображены две руки. В компании объяснили, что он символизирует заботу сотрудников аэропорта о личных вещах пассажира.

«Невские новости» сообщают, что некоторые люди считали PACKBAG как «расквас».

Ранее сообщалось, что Пулково начал доставлять найденные вещи пассажирам. В аэропорту утверждали, что во время тестирования новой услуги пассажирам уже были доставлены 74 забытые вещи. Среди них: часы, портмоне, телефоны, рюкзаки и портфели. Новая услуга платная. Доставка займет около двух дней.

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