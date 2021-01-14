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Общество ,  
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В Пулково сел вылетевший из Москвы лайнер с неисправностью

В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился лайнер А-320, следовавший рейсом Москва — Салехард. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, позднее информацию подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Вскоре после взлета из столичного аэропорта Домодедово экипаж зафиксировал неполадки с связанные с работой приборов скорости. Из-за погодных условий самолет не стали сажать обратно в аэропорт вылета и отправили в Санкт-Петербург. Перед посадкой самолета в Пулково была объявлена тревога, писал ТАСС. Самолет принадлежит авиакомпании «Ямал».

Накануне в аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет Airbus со сработавшим датчиком отказа тормозной системы. Лайнер следовал по маршруту Владивосток — Москва. Посадку лайнер совершил благополучно.

лайнер Пулково экстренная посадка
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