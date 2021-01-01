В ХМАО против женщины завели дело из-за ложного обвинения в изнасиловании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 75,35 (+0,68) Инвестиции, 12:25
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,07 (+1,07) Инвестиции, 12:25
Инновационный формат: каким будет рабочее пространство будущего Партнерский материал, 12:33 Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent РБК Стиль и Clarins, 12:30 Биржа Binance бесплатно раздаст криптовалюту своим пользователям Крипто, 12:28 Ключевые события рынка недвижимости 2020 года Недвижимость, 12:22 Ученые увидели в «британском» штамме коронавируса опасность для детей Общество, 12:18 Новый Renault Duster останется без дизельного мотора в России Авто, 12:17 МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального Политика, 12:14 «Россети» увидели угрозу перегрузки сетей из-за роста цены биткоина Крипто, 12:07 Размещаем производство в Китае онлайн за 9 этапов Pro, 12:06 Хабиб Нурмагомедов назван спортсменом года в России Спорт, 12:02 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 12:01 Россияне увеличили расходы дома из-за невозможности тратить за границей Общество, 12:00 Как отпраздновать Новый год экологично: «Зеленый» подкаст РБК Тренды Зеленая экономика, 12:00  Какие возможности зарабатывать дает падающий рынок Крипто, 11:56
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,41 +0,81% EUR/RUB ₽92,1 +0,62% EUR/USD $1,22 -0,18%
Общество ,  
0 

В ХМАО против женщины завели дело из-за ложного обвинения в изнасиловании

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Жительница города Урай Ханты-Мансийского автономного округа обвинила своего знакомого в изнасиловании за то, что тот отказался за своей счет купить ей продукты. Теперь против нее возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 июля женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратилась в полицию. Несмотря на предупреждение сотрудников правопорядка о том, что заведомо ложный донос влечет за собой уголовную ответственность, она написала заявление об изнасиловании, в котором обвинила во всем своего знакомого. По ее словам, это произошло накануне ночью.

Модельного агента Жан-Люка Брюнеля задержали по делу об изнасилованиях
Общество
Тисия Хьюисман

В ходе проверки на теле женщины не нашли следов насилия. Кроме того, следователи выяснили, что подозреваемый в ту ночь находился в другом месте. Как установил СК, на такие действия женщина пошла из мести, потому что мужчина отказался покупать ей продукты за свои деньги. Обвиняемой грозит до трех лет тюрьмы.

В октябре в Москве задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил девушку на юго-западе столицы. Им оказался 35-летний уроженец Уфы. Ему грозит до шести лет заключения.

ХМАО СК Уголовное дело изнасилование донос
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,37 +0,76% EUR/RUB ₽92,07 +0,59% EUR/USD $1,22 -0,2%
Материалы по теме
Дело экс-полицейских об изнасиловании в Уфе направлено на пересмотр
Общество
В Москве задержали изнасиловавшего клиентку таксиста
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter