В ХМАО против женщины завели дело из-за ложного обвинения в изнасиловании

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Жительница города Урай Ханты-Мансийского автономного округа обвинила своего знакомого в изнасиловании за то, что тот отказался за своей счет купить ей продукты. Теперь против нее возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 июля женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратилась в полицию. Несмотря на предупреждение сотрудников правопорядка о том, что заведомо ложный донос влечет за собой уголовную ответственность, она написала заявление об изнасиловании, в котором обвинила во всем своего знакомого. По ее словам, это произошло накануне ночью.

В ходе проверки на теле женщины не нашли следов насилия. Кроме того, следователи выяснили, что подозреваемый в ту ночь находился в другом месте. Как установил СК, на такие действия женщина пошла из мести, потому что мужчина отказался покупать ей продукты за свои деньги. Обвиняемой грозит до трех лет тюрьмы.