Власти Китая сообщили детали повышения пенсионного возраста

Фото: Niu Yixin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пенсионный возраст в Китае будет повышаться постепенно, в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны с 2021 по 2025 год. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», — отметил премьер.

Ли добавил, что власти также намерены работать над достижением нужного уровня рождаемости и улучшать систему социального обеспечения.

В конце февраля замглавы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Китая Ю Цзюнь объявил о решении властей постепенно повысить пенсионный возраст в стране, что поспособствует полноценному использованию человеческих ресурсов Китая и улучшит системы социального обеспечения.