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Политика ,  
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Власти Китая сообщили детали повышения пенсионного возраста

Фото: Niu Yixin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Niu Yixin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пенсионный возраст в Китае будет повышаться постепенно, в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны с 2021 по 2025 год. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», — отметил премьер.

Ли добавил, что власти также намерены работать над достижением нужного уровня рождаемости и улучшать систему социального обеспечения.

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В конце февраля замглавы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Китая Ю Цзюнь объявил о решении властей постепенно повысить пенсионный возраст в стране, что поспособствует полноценному использованию человеческих ресурсов Китая и улучшит системы социального обеспечения.

Пенсионный возраст в Китае не менялся на протяжении более 40 лет. Он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин (50 лет, если женщина занималась физическим трудом). В 2020 году правительство Китая сообщило, что рассматривает возможность повысить пенсионный возраст до 70–75 лет.

Китай столкнулся с так называемой демографической бомбой замедленного действия, писал Reuters. Это произошло в том числе из-за политики «одна семья — один ребенок», которая действовала в КНР в 1979–2015 годах. В результате пожилое население страны выросло, а численность рабочей силы, напротив, сократилась. Если власти Китая не изменят пенсионную политику, государственный пенсионный фонд может иссякнуть к 2035 году, говорится в исследовании Академии общественных наук КНР, сообщила South China Morning Post.

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