Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

Си Цзиньпин (Фото: Huang Jingwen / XinHua / Global Look Press)

Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство «Синьхуа».

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал глава государства.

Из состояния бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.

Ранее директор Всемирного банка в Китае Мартин Райзер заявил, что на долю этой страны приходится три четверти глобального сокращения бедности. Согласно данным Всемирного банка, в 2000 году коэффициент бедности (процент населения, живущего ниже установленной в стране черты бедности) в КНР составлял 49,8, а в 2019-м — 0,6.