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Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Huang Jingwen / XinHua / Global Look Press)

Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство «Синьхуа».

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал глава государства.

Из состояния бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.

Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России на фоне пандемии
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее директор Всемирного банка в Китае Мартин Райзер заявил, что на долю этой страны приходится три четверти глобального сокращения бедности. Согласно данным Всемирного банка, в 2000 году коэффициент бедности (процент населения, живущего ниже установленной в стране черты бедности) в КНР составлял 49,8, а в 2019-м — 0,6.

В конце января президент Владимир Путин сравнил успехи в борьбе с бедностью в Китае и в России. По его словам, в КНР «число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы». В то же время в России эта цифра упала с 64 млн в 1990-х до 5 млн в настоящее время.

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