Рабочий погиб при взрыве на предприятии в Челябинской области

В Челябинской области в городе Златоуст произошел взрыв газового оборудования на промышленном предприятии, в результате погиб человек. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Согласно сообщению, ЧП произошло 5 марта при разгрузке баллонов с кислородом на территории одного из предприятий. Как уточнили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону, произошла разгерметизация газового баллона объемом 50 л без последующего горения.

В пресс-службе минздрава области РБК рассказали, что один человек в результате происшествия погиб, четверо пострадали. «Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались. Пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщили там РБК.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области также уточнили местному изданию 74.ru, что взрыв произошел на территории Уральской сталелитейной компании, расположенной по адресу: ул. Чехова, 3, 7-й жилучасток.