Пострадавший при хлопке в астраханской больнице получил легкие ожоги

Рабочий, пострадавший из-за хлопка кислородного баллона в техническом помещении больницы в Астрахани, получил легкие ожоги. Об этом сообщается на сайте Минздрава Астраханской области.

«Рабочий получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

Хлопок с последующим возгоранием произошел 19 декабря в техническом помещении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги. По предварительным данным, рабочий заменял кислородный баллон в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи, сообщили в областном Минздраве.

На место происшествия для тушения возгорания прибыли 37 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 12 единиц техники, огонь удалось потушить.