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Роскомнадзор обяжет соцсети установить счетчики посещаемости

Роскомнадзор разработал проект приказа, по которому планируется обязать соцсети устанавливать счетчики посещаемости. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно тексту документа, ведомство будет предлагать установить программное обеспечение для подсчета количества пользователей. Так Роскомнадзор планирует определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента.

Роскомнадзор обяжет соцсети ввести форму для жалоб на запрещенный контент
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Фото:duma.gov.ru

В проекте приказа говорится, что сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости планируют разместить на сайте Роскомнадзора. Общественное обсуждение проекта документа продлится до 18 марта.

Ранее Роскомнадзор разработал проект приказа, по которому соцсети будут обязаны предоставлять ежегодный отчет об удалении запрещенного в России контента. Кроме того, платформы должны разместить на своем сайте специальную форму для жалоб пользователей.

Закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями президент России Владимир Путин подписал 30 декабря 2020 года. Согласно документу, владельцы соцсетей должны самостоятельно блокировать запрещенную информацию. Закон впервые установил в законодательстве термин «социальная сеть». Чтобы отнести интернет-ресурс к соцсети, по предусмотренным критерям, его посещаемость на территории России должна быть больше полумиллиона пользователей в сутки.

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