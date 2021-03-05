Премьер Украины ответил на требование уволить руководство «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для отстранения от работы главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева нет «острых причин». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Так Шмыгаль ответил на вопрос о письме и.о. министра энергетики Юрия Витренко, который предложил уволить Коболева, а также сменить наблюдательный совет «Нафтогаза».

«Реакция, конечно, будет, то есть будет ответ на официальное письмо. <...> Но я хочу сказать, что не вижу на сегодняшний день острой необходимости или острых причин увольнения руководителя «Нафтогаза» и еще и наблюдательного совета», — заявил Шмыгаль.

Между тем сам глава правления «Нафтогаза» раскритиковал план, озвученный главой Минэнерго по продаже газа для населения по фиксированной цене с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го. В интервью «Радио НВ» Коболев сказал, что инициатива Витренко может быть манипуляцией.