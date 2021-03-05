Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 04 мар, 13:50
США не исключили дальнейших мер против «Северного потока-2» Бизнес, 03:19 Вирусологи предложили проверить вечностью «вечное течение коронавируса» Общество, 03:00 Премьер Украины ответил на требование уволить руководство «Нафтогаза» Общество, 02:41 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 02:16 В Германии двух человек осудили за нарушение санкций против России Политика, 02:09 США после переворота ввели санкции против МВД и Минобороны Мьянмы Общество, 01:47 «Челси» победил «Ливерпуль» в чемпионате Англии Спорт, 01:17 Союз птицеводов допустил снижение цен на мясо птицы в апреле Бизнес, 01:14 ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай Общество, 00:59 Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 00:52 У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,1 Общество, 00:41 Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России Политика, 00:04 «Железный занавес» и «кузькина мать»: главные цитаты холодной войны Политика, 00:00  Глава РФПИ допустил вакцинацию 40 млн россиян к лету Общество, 04 мар, 23:56
Общество ,  
0 

Премьер Украины ответил на требование уволить руководство «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для отстранения от работы главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева нет «острых причин». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Так Шмыгаль ответил на вопрос о письме и.о. министра энергетики Юрия Витренко, который предложил уволить Коболева, а также сменить наблюдательный совет «Нафтогаза».

«Реакция, конечно, будет, то есть будет ответ на официальное письмо. <...> Но я хочу сказать, что не вижу на сегодняшний день острой необходимости или острых причин увольнения руководителя «Нафтогаза» и еще и наблюдательного совета», — заявил Шмыгаль.

Зеленский решил вернуть государственное регулирование цен на газ
Политика
Владимир Зеленский

Между тем сам глава правления «Нафтогаза» раскритиковал план, озвученный главой Минэнерго по продаже газа для населения по фиксированной цене с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го. В интервью «Радио НВ» Коболев сказал, что инициатива Витренко может быть манипуляцией.

«Я удивлен. Если план в том, чтобы за короткое время <...> очень большим объемом надавить на цену, то это манипуляция», — сказал Коболев (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он отметил, что пока знает об этой инициативе только из трансляции заседания Кабмина. Однако официальных документов, которые связаны с этим вопросом, он, по его словам, пока не получал.

В ноябре 2020 года компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения на 34,7%, до 6,33 грн за кубометр, а с января 2021 года «Нафтогаз Украины» повысил цены еще на 14%, до 7,22 грн за кубометр (в цене не включена стоимость доставки). Кроме того, с января на Украине отменили ряд льгот для потребителей электроэнергии.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

13 января украинские власти решили на время пандемии коронавируса ввести госрегулирование цен на газ. «Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит — в экономическом плане тоже», — отмечал президент страны Владимир Зеленский.

Украина газ Нафтогаз Украины
Материалы по теме
Зеленский решил вернуть государственное регулирование цен на газ
Политика
«Нафтогаз» назвал остановку Nord Stream 2 «вопросом жизни и смерти»
Бизнес
В «Нафтогазе Украины» заявили о готовности к запуску «Северного потока-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter