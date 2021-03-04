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Главу Кемерово госпитализировали с переломом пяти ребер

Илья Середюк
Илья Середюк (Фото: ilyaseredyuk / VK)

Главу Кемерово Илью Середюка госпитализировали, у него перелом пяти ребер. Об этом он сам сообщил РБК.

«В воскресенье в первой половине дня я занимался домашними хлопотами, хозяйственными делами. Разбирался в гараже, <...> оступился и упал в смотровую яму. <...> Это 1,6-1,8 м примерно», — рассказал Середюк.

По его словам, в травмпункте обнаружилось, что у него перелом пяти ребер. Главу города сразу госпитализировали.

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«Мне сейчас уже заметно лучше, я уже сам хожу, перемещаюсь. Боль конечно еще присутствует», — добавил Середюк. Ему назначено дополнительно обследование органов.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию Кемерово, глава города находится в больнице им. М.А. Подгорбунского.

Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области, затем был начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации Кемерово, заместителем главы города, главой Кемеровского муниципального района, заместителем губернатора области. Пост главы города Кемерово Середюк занимает с 2016 года.

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