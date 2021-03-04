Главу Кемерово госпитализировали с переломом пяти ребер

Илья Середюк (Фото: ilyaseredyuk / VK)

Главу Кемерово Илью Середюка госпитализировали, у него перелом пяти ребер. Об этом он сам сообщил РБК.

«В воскресенье в первой половине дня я занимался домашними хлопотами, хозяйственными делами. Разбирался в гараже, <...> оступился и упал в смотровую яму. <...> Это 1,6-1,8 м примерно», — рассказал Середюк.

По его словам, в травмпункте обнаружилось, что у него перелом пяти ребер. Главу города сразу госпитализировали.

«Мне сейчас уже заметно лучше, я уже сам хожу, перемещаюсь. Боль конечно еще присутствует», — добавил Середюк. Ему назначено дополнительно обследование органов.