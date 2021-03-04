В Краснодарском крае «КамАЗ» насмерть засыпал пятилетнего ребенка землей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи Краснодарского края завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки в одном из частных домов в станице Старомышастовской. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 марта 40-летний водитель «КамАЗа» доставлял перегной в частный двор на улице Садовой. Во время выгрузки земли во дворе играла дочь хозяина участка. Спустя время родители заметили пропажу ребенка и после самостоятельных поисков обнаружили тело девочки под завалом.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас по данному делу проводятся все необходимые следственные действия, расследование продолжается.