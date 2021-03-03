В Приамурье завели дело из-за сбитого снегоуборочной машиной ребенка

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого снегоуборочная машина сбила ребенка. Об этом сообщает пресс-служа регионального управления Следственного комитета.

«По факту травмирования девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в городе Зея. По данным следователей, при уборке снега водитель спецтехники, двигаясь по тротуару наехал на 7-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Кроме того, по факту травмирования ребенка организовала проверку прокуратура Амурской области. В прокуратуре уточнили, что ДТП произошло, когда водитель снегоуборочной машины начал движение задним ходом.