Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Глава РЭО — РБК: «Не видим системных рисков для мусорной отрасли» Бизнес, 07:00 Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США Технологии и медиа, 06:49 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 06:43 ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей Финансы, 06:30 В Приамурье завели дело из-за сбитого снегоуборочной машиной ребенка Общество, 06:21 Эксперты назвали регионы с максимальным ростом тарифов на вывоз мусора Общество, 06:00 ТАСС узнал об отказе МВД хранить отпечатки пальцев россиян до ста лет Общество, 05:39 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 05:37 В России разработают единый стандарт all inclusive Общество, 05:30 Илон Маск анонсировал создание нового города в Техасе Технологии и медиа, 05:05 Microsoft представила платформу для аватаров и голограмм Технологии и медиа, 04:39 Экс-министр экономики Украины подсчитал ущерб после запуска Nord Stream 2 Экономика, 04:29 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 04:16 Пульмонолог Минздрава оценил сроки окончания пандемии COVID-19 в России Общество, 04:02
Общество ,  
0 

В Приамурье завели дело из-за сбитого снегоуборочной машиной ребенка

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого снегоуборочная машина сбила ребенка. Об этом сообщает пресс-служа регионального управления Следственного комитета.

«По факту травмирования девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Туве 13 несовершеннолетних пострадали в ДТП с маршруткой
Общество
Фото:МВД РФ

ДТП произошло в городе Зея. По данным следователей, при уборке снега водитель спецтехники, двигаясь по тротуару наехал на 7-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Кроме того, по факту травмирования ребенка организовала проверку прокуратура Амурской области. В прокуратуре уточнили, что ДТП произошло, когда водитель снегоуборочной машины начал движение задним ходом.

Ранее в результате ДТП в Туве пострадали 16 человек, сред них 13 несовершеннолетних. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом, в котором и находились дети. Все пострадавшие были госпитализированы.

ДТП Амурская область снегоуборочная техника
Материалы по теме
В Красноярском крае один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Общество
В Туве 13 несовершеннолетних пострадали в ДТП с маршруткой
Общество
На МКАД грузовик после ДТП заехал на отбойник и застрял
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter