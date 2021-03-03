При нападении мужчины с ножом в Швеции пострадали восемь человек

Инцидент произошел в городке Ветланда на юге страны. Никто из раненых не погиб. Нападавшего ранили при задержании, сейчас он в больнице, его мотивы неизвестны. В полиции возбудили уголовное дело о терроризме

Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

В городе Ветланда на юге Швеции в результате нападения молодого мужчины с ножом пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба шведской полиции.

Инцидент произошел в центре Ветланды около 15:00 по местному времени (17:00 мск), о нападении сообщили жители города по телефону.

В полиции сообщили, что 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.

Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему, он был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.