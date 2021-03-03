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При нападении мужчины с ножом в Швеции пострадали восемь человек

Инцидент произошел в городке Ветланда на юге страны. Никто из раненых не погиб. Нападавшего ранили при задержании, сейчас он в больнице, его мотивы неизвестны. В полиции возбудили уголовное дело о терроризме
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

В городе Ветланда на юге Швеции в результате нападения молодого мужчины с ножом пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба шведской полиции.

Инцидент произошел в центре Ветланды около 15:00 по местному времени (17:00 мск), о нападении сообщили жители города по телефону.

В полиции сообщили, что 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе
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Фото:Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему, он был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.

Сначала полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство, но позже переквалифицировала его на терроризм. Шведский таблоид Aftonbladet со ссылкой на главу МВД Микаэля Дамберга сообщил, что мотивы нападавшего пока неясны. Нет информации и о том, что заставило связать действия преступника с терроризмом.

В районе происшествия все еще продолжается полицейская операция, там находятся около 15 патрулей. Уточняется, что неподалеку от места преступления расположен вокзал, и сотрудники правоохранительных органов задерживали отправку поездов.

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Во Франкфурте мужчина с ножом ранил несколько человек
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Фото:@zachculpeper / Twitter

1 февраля мужчина с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе. Очевидцы рассказали, что мужчина ударил женщину ножом в горло в вагоне поезда. После этого движение на нескольких линиях подземки приостановили.

Полиция задержала нападавшего. В МВД заявили, что считают произошедший инцидент частным конфликтом и не связывают действия мужчины с терроризмом.

Автор
Михаил Котляр
Швеция нападение терроризм
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