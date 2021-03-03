Верховная рада поддержала выход Украины из московского часового пояса

Также будет введено понятие единого киевского времени, которое на один час отличается от московского

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Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект «Об исчислении времени на Украине», согласно которому сезон перевода часов будет отменен. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Более того, будет введено понятие единого киевского времени, которое на один час отличается от московского. Это время часовой зоны, в которой расположен Киев, и оно соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC +2. Теперь это время будет установлено по всей территории страны без сезонного перевода.

Законопроект внес зампредседателя Верховной рады Руслан Стефанчук. Согласно документу, данная мера направлена на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине и «обеспечение защиты территориальной целостности и укрепление национальной безопасности страны». Автор законопроекта напомнил, что на территории Крыма и Донбасса установлено время московского часового пояса.

«Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — говорится в пояснительной записке.