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Верховная рада поддержала выход Украины из московского часового пояса

Также будет введено понятие единого киевского времени, которое на один час отличается от московского
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект «Об исчислении времени на Украине», согласно которому сезон перевода часов будет отменен. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Более того, будет введено понятие единого киевского времени, которое на один час отличается от московского. Это время часовой зоны, в которой расположен Киев, и оно соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC +2. Теперь это время будет установлено по всей территории страны без сезонного перевода.

Законопроект внес зампредседателя Верховной рады Руслан Стефанчук. Согласно документу, данная мера направлена на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине и «обеспечение защиты территориальной целостности и укрепление национальной безопасности страны». Автор законопроекта напомнил, что на территории Крыма и Донбасса установлено время московского часового пояса.

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Фото:www.president.gov.ua

«Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, принятие закона должно способствовать улучшению состояния здоровья граждан и повышению их работоспособности, говорится в документе.

Сейчас на территории Украины действует время второго часового пояса UTC +2. В конце марта часы переводят на летнее время — UTC +3.

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В России в 2011 году занимавший тогда пост президента страны Дмитрий Медведев отменил перевод часов, и Россия стала жить по летнему времени. В стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Однако спустя три года глава государства Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время.
 

Автор
Виктория Тютина
Верховная Рада Украина часовой пояс
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