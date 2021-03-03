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ТАСС узнал об отказе МВД хранить отпечатки пальцев россиян до ста лет

В МВД России отказались от разработки законопроекта, который бы увеличил срок хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, законопроект прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки. Причины отказа источник не пояснил.

МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

Ранее МВД предложило законопроект, который подразумевает увеличение срока хранения дактилоскопических данных граждан либо до их смерти либо по достижению 100 лет. В настоящее время данные об отпечатках пальцев хранятся до достижения гражданами 80-летнего возраста.

Авторы законопроекта указывали, что изменения необходимы, поскольку в России «сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет». Также МВД привело данные Росстата, согласно которым с январь 2015 года по январь 2020 года численность таких россиян увеличилась с 4,4 млн до 5,6 млн человек. По достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, указывает ведомство. В законопроекте отмечалось, что на реализацию инициативы дополнительных средств не потребуется.

МВД Россия отпечатки пальцев законопроект
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