ТАСС узнал об отказе МВД хранить отпечатки пальцев россиян до ста лет

В МВД России отказались от разработки законопроекта, который бы увеличил срок хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, законопроект прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки. Причины отказа источник не пояснил.

Ранее МВД предложило законопроект, который подразумевает увеличение срока хранения дактилоскопических данных граждан либо до их смерти либо по достижению 100 лет. В настоящее время данные об отпечатках пальцев хранятся до достижения гражданами 80-летнего возраста.

Авторы законопроекта указывали, что изменения необходимы, поскольку в России «сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет». Также МВД привело данные Росстата, согласно которым с январь 2015 года по январь 2020 года численность таких россиян увеличилась с 4,4 млн до 5,6 млн человек. По достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, указывает ведомство. В законопроекте отмечалось, что на реализацию инициативы дополнительных средств не потребуется.