Кадырову подарили зуб гигантской древнейшей акулы

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Главе Чечни Рамзану Кадырову подарили найденный в регионе зуб мегалодона — древнего вымершего вида акул. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«М. Байтазиев (министр республики по туризму. — РБК) передал Р. Кадырову зуб мегалодона — древнего вымершего вида акулы, возраст которому от 2,6 млн до 23 млн лет. Его обнаружили в горном Шатойском районе ЧР по дороге к Нохчи-Келойским водопадам», — говорится в сообщении.

По мнению палеонтологов, длина тела древнего животного варьировалась от 13 до 18 метров.