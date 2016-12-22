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Таможенники подарили Дальневосточному университету зубы древней акулы
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Таможенники подарили Дальневосточному университету зубы древней акулы
Общество, 08:33
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Таможенники подарили Дальневосточному университету зубы древней акулы

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) получил в дар от Уссурийской таможни конфискованные на границе зубы доисторической акулы, сообщил университет.

В сообщении говорится, что 24 зуба Otodus obliguus, обитавшей на Земле миллионы лет назад, таможенники изъяли у гражданина Китая, который пытался вывезти окаменелости из России.

«Экспертиза определила, что зубы принадлежали ископаемой акуле Otodus obliguus из семейства древних морских хищников Otodontidae,. жившей на Земле больше 30 млн лет назад», — сообщает университет.

Ученые считают Otodus obliguus предком мегалодона — самой большой акулы на Земле, достигавшей в длину 15 метров.

Уссурийская таможня постоянно пополняет коллекцию университета, сообщает учебное заведение. В музее ДВФУ хранятся изъятые на границе аммониты (вымерший подкласс головоногих моллюсков), окаменелости древней рыбы, зубы кашалота, денежные банкноты Гонконга и самовар конца XIX — начала XX века.​

Теги: Дальний Восток , акула , раритет
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