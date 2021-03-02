МЧС анонсировало проверку систем оповещения по всей России

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В регионах России в среду, 3 марта, пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

В пресс-службе рассказали, что с 10:40 по местному времени будет подан сигнал «Внимание всем!» с помощью электросирен и громкоговорителей. Кроме того, ожидается «последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин.)».

В МЧС указали, что проверки нужны для отработки своевременного доведения сигналов и информации об опасностях, возникающих при угрозе ЧС природного и техногенного характера, для населения.

В ведомстве отметили, что проверки являются плановыми и просят граждан сохранять спокойствие. Еще одна такая проверка в 2021 году пройдет 6 октября.