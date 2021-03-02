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Фигурант дела «Черного блока» сбежал из-под домашнего ареста

Владимир Ратников (Комарницкий)
Владимир Ратников (Комарницкий) (Фото: Владимир Ратников / Youtube)

Фигурант дела националистической организации «Черный блок» Владимир Ратников (Комарницкий) сбежал из-под домашнего ареста. Об этом он сообщил в видеообращении, первым на видео обратила внимание «Медиазона».

На видео, которые опубликовано на YouTube, молодой человек представляется Владимиром Ратниковым и говорит, что он сбежал из-под домашнего ареста. «Я сбежал из-под домашнего ареста, я перерезал электронный браслет. Сейчас я объявлен в федеральный розыск», — сказал он, уточнив, что не собирается раскрывать свое текущее местоположение. Он также добавил, что был заочно арестован.

Объясняя причины такого поступка, он сообщил, что пошел на побег из-за того, что ему не давали защищать свои интересы в суде.

«Суд создавал все возможные препятствия. Мне отказывали в заявлении ходатайств, в ознакомлении с доказательствами. Суд незаконно отстранил моего адвоката, назначал мне каких-то левых адвокатов по 51 статье (51 статья уголовно-процессуального кодекса, «Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве — РБК.)», — рассказал Ратников.

Также, по его словам, судья не проявлял интереса к его делу и спал на заседаниях, в то время как уголовное преследование грозит ему серьезным сроком.

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Адвокат Максим Плешков, который ранее представлял интересы Комарницкого, сообщил РБК, что накануне состоялось заседание суда, где сбежавшему фигуранту дела «Черного блока» заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в розыск. «Меня отстранили от дела незадолго до того, как он сбежал. Сегодня нашел у него видео, где он косвенно об этом упоминает. Мне кажется, это и стало катализатором к побегу», — сказал Плешков.

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Следственный комитет считает, что он не позднее 2015 года участвовал в создании экстремистского сообщества. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК), создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212), а также по двум эпизодам возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (ч.2 ст.282).

«Члены экстремистского сообщества на систематической основе проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках», — отмечал СК. По информации следователей, у движения была символика, четкая организация, налаженная пропаганда деятельности организации в сети Интернет.

Националист был под стражей с июня 2018 года по июнь 2020-го, уточняет «Коммерсантъ». Он должен был прийти на очередное судебное заседание 15 февраля 2021 года, однако, как рассказал отец обвиняемого Геннадий Комарницкий, после ухода из дома пропал и перестал выходить на связь с родными.

Помимо Комарницкого по делу «Черного блока» проходят Дмитрий Спорыхин (Макаров), Артем Воробьев, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов. Артем Воробьев — под домашним арестом, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов — под подпиской о невыезде. Спорыхин был в СИЗО до июня 2020 года, потом его перевели под домашний арест.

Правозащитный центр «ОВД-Инфо» сообщал, что Спорыхин пропал из-под домашнего ареста в ноябре 2020-го: он был заочно арестован и объявлен в розыск. «Получается, что двое [фигурантов] уже сбежали, в отношении троих процесс продолжится. Даже если Комарницкого и поймают, то дело будут отдельно рассматривать», — рассказал РБК бывший адвокат Комарницкого Плешков.

Сам Комарницкий не признает вину. По его мнению, «Черный блок» действовал законными методами, а его преследование является частью российских политических репрессий. Он также заявлял, что движение не оправдывает терроризм и не готовило участников в участии в массовых беспорядках.

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