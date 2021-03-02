Фигурант дела «Черного блока» сбежал из-под домашнего ареста

Владимир Ратников (Комарницкий) (Фото: Владимир Ратников / Youtube)

Фигурант дела националистической организации «Черный блок» Владимир Ратников (Комарницкий) сбежал из-под домашнего ареста. Об этом он сообщил в видеообращении, первым на видео обратила внимание «Медиазона».

На видео, которые опубликовано на YouTube, молодой человек представляется Владимиром Ратниковым и говорит, что он сбежал из-под домашнего ареста. «Я сбежал из-под домашнего ареста, я перерезал электронный браслет. Сейчас я объявлен в федеральный розыск», — сказал он, уточнив, что не собирается раскрывать свое текущее местоположение. Он также добавил, что был заочно арестован.

Объясняя причины такого поступка, он сообщил, что пошел на побег из-за того, что ему не давали защищать свои интересы в суде.

«Суд создавал все возможные препятствия. Мне отказывали в заявлении ходатайств, в ознакомлении с доказательствами. Суд незаконно отстранил моего адвоката, назначал мне каких-то левых адвокатов по 51 статье (51 статья уголовно-процессуального кодекса, «Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве — РБК.)», — рассказал Ратников.

Также, по его словам, судья не проявлял интереса к его делу и спал на заседаниях, в то время как уголовное преследование грозит ему серьезным сроком.