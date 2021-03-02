В Нигерии освободили 279 похищенных школьниц

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В нигерийском штате Замфара освобождены 279 девочек, которых на прошлой неделе похитили из местной школы. Об этом написал в Twitter губернатор штата Белло Матавалле, передает Associated Press.

«С радостью сообщаю об освобождении из плена похищенных учениц государственной средней школы для девочек из Джангебе», — указал он.

По словам губернатора, для этого властям пришлось «преодолеть несколько препятствий». Подробности он не уточнил.

Президент Мухаммаду Бухари, передает AP, призвал граждан к большей бдительности, чтобы бандиты не совершали подобных нападений. Он также указал, что если власти будут идти на поводу у злоумышленников и выплачивать выкуп за похищенных, это будет только способствовать росту подобных преступлений.