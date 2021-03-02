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В Нигерии освободили 279 похищенных школьниц

Фото: Sunday Alamba / AP
Фото: Sunday Alamba / AP

В нигерийском штате Замфара освобождены 279 девочек, которых на прошлой неделе похитили из местной школы. Об этом написал в Twitter губернатор штата Белло Матавалле, передает Associated Press.

«С радостью сообщаю об освобождении из плена похищенных учениц государственной средней школы для девочек из Джангебе», — указал он.

В Нигерии террористы похитили более 300 учениц из школы-интерната
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Фото:Emma Houston / XinHua / Global Look Press

По словам губернатора, для этого властям пришлось «преодолеть несколько препятствий». Подробности он не уточнил.

Президент Мухаммаду Бухари, передает AP, призвал граждан к большей бдительности, чтобы бандиты не совершали подобных нападений. Он также указал, что если власти будут идти на поводу у злоумышленников и выплачивать выкуп за похищенных, это будет только способствовать росту подобных преступлений.

При этом в конце февраля сообщалось, что боевики похитили из школы Джангебе 317 девочек. Террористы взяли интернат штурмом, несколько охранников получили ранения. Перед этим бандиты захватили военный блокпост неподалеку.

Это не первый подобный случай. Так, в декабре 2020 года бандиты похитили более 300 учеников из школы в нигерийском городе Канкара. Тогда ответственность взяла на себя террористическая организация «Боко Харам» (запрещена в России). 

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