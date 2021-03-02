Пентагон назвал условие, при котором выделит Украине еще $150 млн

Вид на здание Пентагона (Фото: Carlos Barria / Reuters)

США выделят Украине $150 млн в 2021 финансовом году после того, как она проведет военную реформу. Об этом говорится на сайте Пентагона.

«[Деньги] будут предоставлены, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году», — уточняется в сообщении.

В частности, США призывают Украину усилить гражданский контроль над вооруженными силами, повысить прозрачность и подотчетность в оборонной промышленности, модернизировать ее в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Кроме этой суммы,в 2021 США планируют предоставить Украине без дополнительных условий $125 млн в качестве нового пакета военной помощи и два вооруженных патрульных катера Mark VI, которые Киев сможет использовать для патрулирования и защиты своих территориальных вод. Эти меры должны помочь «сохранить территориальную целостность» Украины, обеспечить охрану ее границ и улучшить «оперативную совместимость» с силами НАТО.